Madeira entre as regiões do País com as casas mais caras

A Madeira está entre as regiões de País com as casas mais caras, ao lado de Lisboa e de Faro. A constatação é feita pelo 'Barómetro Trimestral Imovirtual', que aponta, também, Guarda, Portalegre e Castelo Branco como os distritos mais baratos para comprar um imóvel.

Segundo a mesma fonte, "o preço médio de venda de casa subiu 7,2% no 1.º trimestre do ano, face ao mesmo período do ano passado", registando-se um preço médio de venda anunciado de 376.372 euros. Se compararmos com o último trimestre de 2021, "o valor médio aumentou +2,1%", constatando-se um aumento gradual do valor de venda de imóveis desde o início do ano passado.

Nos primeiros três meses deste ano, o preço médio de uma habitação na Madeira rondava os 398.069 euros. Em Lisboa esse montante era de 590.821 euros e em Faro de 514.291 euros. No Porto, os imóveis tinham um preço médio de 342.704 euros. A Região está, inclusive, entre os três distritos que registaram um aumento mais significativo do preço médio, na ordem dos 3,6%, só ultrapassada por Setúbal (+5,4%) e Viseu (+4,5%)

No sentido oposto, ainda de acordo com o 'Barómetro Trimestral Imovirtual', como os distritos mais baratos, na Guarda uma habitação custava 111.790 euros, em Portalegre 125.041 euros e em Castelo Branco 128.792 euros.

Já o valor das rendas manteve-se estável (+1,5%) no 1.º trimestre de 2022, fixando-se nos 1.049 euros, face ao 4.º trimestre de 2021, altura em que a renda média anunciada era de 1.034 euros. Já em comparação com o 1º trimestre de 2021 (994 euros), as rendas sobem 5,5%, o equivalente a 55 euros adicionais.