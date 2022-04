Um morto em incêndio em hospital no Norte da Grécia

Uma pessoa morreu na sequência de um incêndio que deflagrou hoje de manhã num hospital da cidade de Thessaloniki, no norte da Grécia, onde estão a ser tratados pacientes com covid-19.

De acordo com os bombeiros, o corpo de uma pessoa foi encontrado no segundo andar do hospital Papanikolaou.

Desconhecem-se ainda as causas do incêndio ou quantos pacientes e funcionários estão no edifício.

O incêndio está a ser combatido por 30 bombeiros, apoiados por 11 veículos.