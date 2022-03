Madeira com 140 casas adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida

A Madeira tem 140 casas adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida, revela o Idealista.

O Idealista introduziu um novo filtro de pesquisa que permite aos utilizadores seleccionar casas acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Desta forma, torna-se o primeiro Marketplace de Portugal com esta nova funcionalidade.

Actualmente, existem no Idealista mais de 2.600 casas indicadas pelos anunciantes como casa acessível, sendo que mais de 2.400 estão para venda e cerca de 200 para arrendar. O Porto é o distrito que conta com um maior parque habitacional de 'casas acessíveis' no mercado (654), seguido por Lisboa (628), Faro (264), Setúbal (246), Aveiro (141), Madeira (139) e Braga (132).

De acordo com Ruben Marques, porta-voz do Idealista, “o compromisso base da empresa foi, desde sempre, simplificar o processo de pesquisa de uma casa para todas as pessoas".