Buzinão na Quinta Vigia? "Se for para dar a cara não alinham"

Fernão Rodrigues, um madeirense reformado com 61 anos de idade decidiu organizar um buzinão, esta quinta-feira, em frente à Quinta Vigia, contra o aumento dos preços e custo de vida, na Madeira. Agendada para as 18 horas, a apitadela foi organizada para o último dia do mês de Março, porque se fosse "no dia 1 de Abril" poderiam pensar que seria "uma peta”.

Com recurso às redes sociais e a acções pelas ruas do Funchal, Fernão Rodrigues - que integra uma "Comissão Regional constituída por sete pessoas" - acredita que "vai aparecer um grupo com carros", embora alguns já lhe transmitiram que “não podem devido à hora”... ou por outros motivos.

Deve saber tão bem quanto eu que a maior parte dos comerciantes da nossa terra, mesmo em dificuldades, apoiam, mas se for para dar a cara já não alinham. Para dar a cara e fazer parte de uma coisa destas não é fácil. Infelizmente é assim nesta terra. Fernão Rodrigues

“Pensamos que muita gente vai aderir e muita apitadela há-de aparecer. Espero que as pessoas manifestem o seu desagrado por esta escalada de preços que não terá fim. Ainda estamos no início”, alertou ainda o sexagenário.

“Da mesma maneira” que Fernão Rodrigues sente “na pele”, os pequenos e médios empresários madeirenses “também estão a sentir o aumento do custo de vida com este aproveitamento da Covid-19" mais agora, na sua opinião, "com a justificação da guerra”. Daí que os preços dos produtos no supermercado “estão a disparar” e “as pessoas vão fazendo comparações”.

"Podemos é comparar aos Açores, que é uma Região Autónoma como a nossa".

E por falar em comparações, Fernão Rodrigues diz que “não vale a pena” confrontarmos os preços dos combustíveis da Madeira aos de Portugal continental, conforme tem insistido o Governo Regional.

“Os combustíveis na Madeira são sempre mais baixos do que no continente” O secretário regional da Economia, Rui Barreto, admitiu, esta tarde, no Funchal, que os preços dos combustíveis vão subir, na próxima semana, na Madeira, mas que, ainda assim, ficam “9 a 11 cêntimos” mais baratos do que no continente. Também apontou como provável que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) venha a actualizar o tarifário da energia eléctrica na Madeira, mas também nesse caso os preços são “muito mais caros” no território continental.