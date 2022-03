Governo Regional vai voltar apoiar o Arraial das Casas do Povo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou, esta tarde, que o Executivo madeirense vai voltar a apoiar o Arraial das Casas do Povo da Madeira, tal como sucedeu em 2019, ano de pré-pandemia de covid-19.

“Nós vamos apoiar, no primeiro fim de semana de Junho, o Arraial das Casas do Povo, que é um evento que é muito importante na divulgação junto da população das acções e das iniciativas de todas as casas do povo da nossa Região. Penso que será um sucesso”, afirmou, acrescentando que já sente “saudades” dos arraias regionais.

“Já estou com muitas saudades dos arraias e acho que toda a população da Madeira também. Faz parte da nossa cultura e quem não percebe a cultura em que vive, também não percebe nada da realidade política. Por isso, estou muito satisfeito que isto venha a acontecer”, referiu, durante a cerimónia da assinatura dos contratos-programa com as Casas do Povo, que se realizou no Salão Nobre do Governo Regional.