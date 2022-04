Madeira é a única região do País a registar crescimento na criação de empresas em 2022

O número de empresas criadas em Portugal no primeiro trimestre deste ano totalizou 13.628 empresas, mais 30% face ao mesmo período de 2021, segundo o Barómetro Informa D&B hoje divulgado.

A Região Autónoma da Madeira é a única região que regista crescimento na criação de empresas face ao primeiro trimestre de 2019, com 421 novas empresas (+20%).

"Março foi também o sexto mês consecutivo a registar crescimento na constituição de empresas, o que mostra de forma cada vez mais clara uma trajetória de recuperação neste indicador", refere a Informa D&B.

O crescimento nos nascimentos de empresas no primeiro trimestre de 2022 "é transversal à quase totalidade dos setores de atividade", destacando-se os maiores crescimentos nos setores dos serviços gerais (+604 constituições, +46%), serviços empresariais (+540 constituições, +29%), alojamento e restauração (+493 constituições, +64%), transportes (+423 constituições, +104%) e atividades imobiliárias (+418 constituições, +40%).

O único setor a registar uma descida nos nascimentos face a 2021 é o retalho, com 1.383 novas empresas, menos 4,4% do que no período homólogo, "uma queda que fica a dever-se à descida dos nascimentos no subsetor retalho de têxtil e moda".

A Área Metropolitana de Lisboa é a região com um crescimento mais acentuado de novas empresas (+1.754 constituições, +51%) e quase todas as regiões e distritos registam uma subida face a 2021, com os distritos de Bragança e Horta a serem os únicos abaixo de 2021.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, anterior à pandemia de covid-19, os nascimentos de novas empresas estão ainda 15% abaixo, mas já há três setores que superam esse período: atividades imobiliárias (+15%), tecnologias de informação e comunicação (+14%), agricultura e outros recursos naturais (+5%).

De janeiro até final de março deste ano encerraram 3.213 empresas, mais 1,3% face ao período homólogo.

"Apesar de, em geral, o crescimento ser ligeiro, alguns setores mostram subidas de dois dígitos no 1.º trimestre, como o retalho (+67 encerramentos, +15%), indústrias (+64 encerramentos, +22%) e atividades imobiliárias (+27 encerramentos, +14%)", refere a Informa D&B.

No mesmo período, 415 empresas iniciaram um processo de insolvência, uma queda de 27% face a 2021 (menos 155 novos processos).