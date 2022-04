Associação Casas com Histórias retoma ‘Encontros Porta a Porta’

É amanhã, 6 de Abril, que a Associação Casas com Histórias retoma os ‘Encontros Porta a Porta’, que havia interrompido por causa da pandemia de covid-19.

Os ‘Encontros Porta a Porta’, em que um convidado desenvolve livremente um tema no âmbito das áreas de interesse desta associação, seguido de debate, chamam-se assim por serem acolhidos ‘de porta em porta’ por instituições parceiras. Associação Casas com Histórias



Desta feita, a Associação Casas com Histórias conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura para a realização do encontro de amanhã, na Casa-Museu Frederico de Freitas, pelas 18 horas. A iniciativa é de entrada livre a todos os interessados, embora sujeita à capacidade da sala.

A convidada é Maria Vlachou, directora executiva da Acesso Cultura, que desenvolverá o tema ‘Todas as histórias contam’, enquadrado no propósito abrangente de tornar a participação cultural inclusiva em todas as áreas. Este propósito é o “objectivo principal da Acesso Cultura, no qual a Associação Casas com Histórias se revê.”

Maria Vlachou é licenciada em História e Arqueologia, Mestre em Museologia, consultora em Gestão e Comunicação Cultural, autora do blog Musing on Culture e do livro homólogo.