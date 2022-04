International Police Association inaugura hoje a sua Casa na Madeira

A Casa IPA Madeira, delegação regional da International Police Association (Associação Internacional de Polícia, em português) é inaugurada hoje, 1 de Abril de 2022, pelas 11H30, na no Caminho do Areeiro. n.º 91, em São Martinho, Funchal.

Presente na cerimónia estará o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional.

"Constituída em Janeiro de 1984, sempre foi uma delegação muito demandada por colegas estrangeiros, principalmente os oriundos da Áustria", refere um comunicado enviado pela IPA Madeira que esclarece que "para sede da Delegação da Madeira, foi recentemente adquirida uma casa", a que será inaugurada oficialmente hoje.

O que é a IPA lá fora

"A International Police Association (IPA) é uma agremiação independente, constituída atualmente por cerca de 372.000 polícias, no ativo e/ou na aposentação, de diferentes instituições das forças e serviços de segurança de 68 países, nos 6 continentes", explica a nota de imprensa. "É uma organização com estatuto especial consultivo (com direito a voto), no âmbito do Conselho Económico e Social das Nações Unidas e com estatuto consultivo junto do Conselho da Europa, da Organização dos Estados Americanos e das ONG's Internacionais com relações operacionais com a UNESCO".

A IPA é, assim, "a maior organização policial do mundo e foi fundada a 1 de janeiro de 1950, pelo Sargento da Polícia de Lincolnshire (Inglaterra), chamado Arthur Troop. Desde então, tem como lema, em esperanto, 'Servo per Amikeco' (Servir pela Amizade), tem permitido o são convívio e partilha de experiências entre polícias dos 'quatro cantos' do mundo", acrescenta. Pode consultar mais informações no site da instituição.

O que é a IPA no país

"A criação da Secção Portuguesa da IPA, foi aprovada em Assembleia Constituinte de 24 de outubro de 1979", explica ainda. "A Secção Portuguesa mantém o estatuto de “Associação sem fins lucrativos”, registada por escritura pública de 18 de Março de 1980, em Lisboa no 9. º Cartório Notarial e publicada no DR n.º 102, IIIª Série, de 3 de Maio de 1980, pelo que todo o trabalho dos elementos dos Corpos Sociais é voluntário e gratuito. Somos, igualmente, uma 'Associação de Utilidade Pública', reconhecida em Diário da República n.º 96, de 26 de Abril de 1989 e retificado no DR n.º 106, de 9 de Maio de 1989, ambos da II Série".

E acrescenta: "A IPA, Portugal tem sede na Rua Professor José Sebastião e Silva n.º 1, 1500-500 Lisboa e delegações no Porto, Coimbra, Escola Prática de polícia (Torres Novas), Lisboa, Setúbal, Loulé, Madeira, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta." Saiba mais neste site.