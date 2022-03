Carlos Pereira 'reeleito' vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República

O deputado madeirense Carlos Pereira vai voltar a assumir o cargo de vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República. Já na legislatura passada, Carlos Pereira tinha assumido esse cargo.

"Desta feita, com a maioria absoluta alcançada pelo PS nas eleições legislativas nacionais de 30 de Janeiro, Carlos Pereira tem pela frente quatro anos na vice-presidência do Grupo Parlamentar, bancada que agora passa a ser presidida por Eurico Brilhante Dias", refere nota do partido.

“Registo com muito agrado o facto de o Partido Socialista depositar na minha pessoa a confiança para ser vice-presidente do Grupo Parlamentar e encaro isso também como um reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido pela direção da qual fiz parte na legislatura anterior”, refere Carlos Pereira.

Na ocasião, o socialista indicou que, independentemente do facto de ser vice-presidente da bancada parlamentar socialista em São Bento, estará sempre focado na procura de soluções para os problemas que dizem respeito à Madeira e ao Porto Santo. “O lema da nossa candidatura foi ‘Sempre com a Madeira’ e esse é um compromisso do qual não me desviarei um milímetro”, conclui.