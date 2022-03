PS propõe aposta no Mar como forma de diversificação da economia

O presidente do Partido Socialista-Madeira (PS-M) defendeu hoje uma aposta no mar, "aproveitando as suas diversas valências, como uma forma de diversificação da economia da Região".

Sérgio Gonçalves, que esta tarde, juntamente com o Grupo Parlamentar do PS, esteve reunido com a direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), voltou também a propor medidas de âmbito fiscal "para fazer face à escalada dos custos das matérias-primas e dos combustíveis de modo a aliviar a tesouraria das empresas e das famílias da Região".

Por outra lado, insistiu numa "mudança de paradigma de desenvolvimento económico, com uma aposta no sector do digital e no mar".

O dirigente socialista apontou a necessidade de diversificar a economia regional, sublinhando que o mar “desempenha um papel fundamental” e que “temos de ir muito além das pescas”.

“Podemos aplicar a própria digitalização e inovação no setor do Mar, desenvolver energias oceânicas renováveis e mecanismos e sistemas de apoio ao sector do ‘shipping’ – que tem também muita relevância aqui na Região Autónoma da Madeira – que podem depois ser exportados como atividades de grande valor acrescentado para qualquer parte do mundo”, declarou.

No encontro com a direcção da ACIF foi também abordada a questão dos impactos da guerra na Ucrânia. “Estamos ainda a sair de uma situação pandémica e enfrentamos uma guerra na Europa que tem agravado todos estes problemas e que, no futuro, com a subida das taxas de juro e da própria inflação, será de facto um grave problema para a Região e para o tecido empresarial regional”, expressou Sérgio Gonçalves.

De referir que, no âmbito do roteiro ‘Compromissos e Soluções’, o Grupo Parlamentar do PS tem vindo a auscultar diversas instituições e empresas, de modo a fazer um diagnóstico da situação económica e social da Região, tendo em vista a apresentação de soluções para esses mesmos problemas.