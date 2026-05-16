JPP desafia PSD a esclarecer prazos para promessas feitas aos pescadores

O JPP criticou, hoje, a falta de respostas concretas e de medidas efectivas de apoio aos pescadores de Câmara de Lobos. O partido considera que continuam a existir prioridades desajustadas relativamente às necessidades de um dos sectores mais importantes da freguesia e do concelho.

Nuno Freitas, eleito para a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos pelo JPP, relembra que o partido apresentou uma proposta para a criação de um programa de apoio aos pescadores da freguesia, medida que permitiria um apoio mais directo aos profissionais do mar e às suas famílias, mas que acabou rejeitada pelo executivo PSD.

O que não se compreende é que tenham sido gastos mais de 180 mil euros apenas no último ano na Festa do Peixe Espada Preto, um evento importante para a promoção da freguesia e da sua tradição piscatória, mas que, ao mesmo tempo, tenha sido rejeitada uma proposta do JPP que procurava criar apoio directo aos próprios pescadores. Nuno Freitas

O eleito lamenta ainda que a Junta de Freguesia tenha argumentado que o apoio directo aos pescadores não é uma competência sua, mas considere já ser sua competência promover "uma festa assente precisamente no produto apanhado pelos próprios pescadores de Câmara de Lobos".

O eleito sublinha que o JPP não está contra a realização do evento, mas considera essencial existir equilíbrio entre a promoção do sector e o apoio concreto a quem vive diariamente da pesca.

O JPP recorda ainda que continuam sem existir certezas relativamente à evolução da requalificação da Baía de Câmara de Lobos e das estruturas de apoio à actividade piscatória – como as arrecadações e balneários – destinados aos pescadores, obras há muito prometidas e aguardadas pelos profissionais do setor.

Nesse sentido, o partido desafia o PSD a esclarecer publicamente qual o ponto de situação destes projectos e quais os prazos previstos para a execução das intervenções prometidas aos pescadores de Câmara de Lobos. “Os pescadores continuam sem respostas claras sobre melhorias importantes para as suas condições de trabalho, apesar das sucessivas promessas feitas ao longo dos últimos anos”, refere Nuno Freitas.

O JPP garante que "continuará ao lado dos pescadores de Câmara de Lobos, defendendo os seus interesses e apresentando propostas concretas em defesa de um sector essencial para a identidade e economia local".