Documento “extraordinário” revela história de Machico

A professora Maria de Lurdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, destacou este sábado a importância histórica e científica do livro Tombo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Machico (séculos XV–XVII). Estudos históricos e edição anotada, apresentado no Fórum Machico, no âmbito do XVIII Colóquio do Mercado Quinhentista.

À margem da sessão, a investigadora considerou tratar-se de “um documento extraordinário”, relevante não apenas pela antiguidade, mas também pelo conteúdo.

Tombo de Machico apresentado no Colóquio Quinhentista Obra histórica dá a conhecer registos entre os séculos XV e XVII

“É muito importante para a história de Machico, para a história da Madeira, para o processo de colonização e também para Portugal”, afirmou.

A docente sublinhou ainda o trabalho de colaboração institucional desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos para concretizar a edição da obra. Segundo explicou, o documento foi identificado depois de ter sido divulgado nas redes sociais e acabou por ser restaurado em Lisboa, antes de regressar a Machico.

“Reflecte também a colaboração extraordinária que houve para se conseguir fazer isto”, disse.

Maria de Lurdes Rosa revelou que a transcrição do tombo foi um processo particularmente exigente, devido à dificuldade da escrita e às várias intervenções feitas no documento ao longo dos séculos.

“É uma letra muito difícil de perceber. Foi um trabalho feito a três mãos, com revisões sucessivas de especialistas em paleografia”, explicou.

A investigadora salientou ainda que o projecto envolveu uma jovem mestranda da universidade, responsável pela primeira transcrição do texto, considerando que o trabalho constituiu também “um importante exercício académico”.

Além da transcrição, a equipa realizou estudos históricos e biografias das figuras mencionadas no documento, posteriormente aproveitadas pelo Mercado Quinhentista para actividades pedagógicas dirigidas aos alunos.

A professora elogiou igualmente o enquadramento da apresentação no evento histórico de Machico, considerando o Mercado Quinhentista “uma actividade excepcional” pela ligação entre recriação histórica, escolas e investigação científica.

O livro será editado pela Imprensa da Universidade de Coimbra e ficará também disponível online. Ainda assim, Maria de Lurdes Rosa valorizou a edição em papel, defendendo a importância de transformar documentos históricos em obras acessíveis ao público.