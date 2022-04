Autoridades falham nos processos sobre animais

Provedor do Animal constata que não tem havido critérios iguais na avaliação das infracções e crimes, desafiando a Região a ser pioneira na "formação institucional". João Freitas lamenta ausência de orçamento próprio e diz-se obrigado a pagar do seu bolso para ajudar pessoas desprotegidas.

No Desporto o destaque vai para a pressão dos pais nas bancadas que afecta atletas. No Dia do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, o psicólogo Rodrigo Silva alerta para comportamentos nocivos que penalizam a formação dos jovens.

Na última página do DIÁRIO ‘saiba’ que a Comissão do Parlamento Europeu vem à Madeira.

Entre 11 e 13 de Abril, delegação de eurodeputados reunirá com entidades regionais e analisa projectos na área dos transportes, turismo, portos e energia.

A página 8 de hoje é dedicada à justiça com destaque para um caso de um individuo que vendeu sexo com namorada para pagar dívida de droga.

Fica ainda a saber, na página 24, que o Festival Aleste volta em Maio à Barreirinha.

