PS/Açores diz que Governo Regional pode ir mais longe nos combustíveis

O PS/Açores reiterou hoje que o Governo Regional deve fazer uso das suas competências para "reduzir ao mínimo possível" o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), na sequência da crise energética.

De acordo com Nuno Miranda, membro do Secretariado Regional do PS/Açores, o Governo dos Açores "perdeu, inexplicavelmente, mais uma oportunidade de ser coerente, ao limitar-se a reduzir o ISP em três cêntimos no gasóleo rodoviário e em dois cêntimos na gasolina 95".

"Face ao aumento galopante dos combustíveis, a decisão do Governo peca por ser pouco e tardia", de acordo com o dirigente, citado em nota de imprensa.

O Governo dos Açores decidiu reduzir o ISP na região em três cêntimos no gasóleo rodoviário e em 2 cêntimos na gasolina 95, de modo a atenuar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis.

A informação é avançada hoje numa nota publicada no site da Internet do Governo Regional, informando que, "desta forma, a partir de 01 de abril, os preços praticados na região continuarão a ser significativamente inferiores aos praticados no território continental".

No caso do gasóleo rodoviário, "o preço fixa-se em 1,676 euros por litro, cerca de 32 cêntimos inferior ao preço médio no continente, publicado esta terça-feira, que é de 1,995 euros por litro".

Para o PS/Açores, o Governo Regional "pode ir bem mais longe na redução do ISP e tem margem ainda para reduzir cerca de 29 cêntimos no gasóleo rodoviário e cerca de 19 cêntimos na gasolina 95".

Nuno Miranda diz que "não o fazer, no atual contexto, é um erro que penaliza a recuperação económica e traduz a incoerência dos partidos que sustentam o Governo, os quais, convém recordar, antes das eleições e sem uma guerra no horizonte e sem o aumento da inflação, defendiam uma forte redução no ISP na região".

O dirigente refere que o PS/Açores "lamenta, por isso, mais uma oportunidade perdida para fazer mais em prol dos agentes económicos, das empresas e das famílias açorianas, ou seja, em defesa da economia açoriana num momento tão sensível como o atual".

O socialistas voltam a referir que, além do aumento generalizado dos fatores de produção, conjugado ainda com a ausência de medidas de apoio às empresas e ao investimento privado, desde o início de 2021, a gasolina aumentou 29% nos Açores, o gasóleo rodoviário aumentou 42%, enquanto o gasóleo agrícola e o gasóleo pescas subiram 77% e 113%, respetivamente.

Entretanto, o diploma que prolonga até ao final de abril o programa Autovoucher, que prevê um apoio de 40 cêntimos por litro na compra de combustíveis pelas famílias, já foi publicado em Diário da República.