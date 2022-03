PS acusa PSD de "desvalorizar e branquear" violência no desporto

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista lamenta que o PSD tenha recusado o pedido de audição a diversos responsáveis e agentes da área desportiva, com vista a abordar o problema da violência no desporto.

O PS entregou na Assembleia Legislativa da Madeira um pedido de audição parlamentar a David Gomes, director regional do Desporto, Elmano Santos, da Associação de Técnicos de Arbitragem da Madeira, a Pedro Viveiros, do Núcleo de Árbitros de Futebol da Madeira, a João Manuel Henriques Fernandes, do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Madeira, e a Manuel Francisco Costa, do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Madeira, "tendo com conta os crescentes e preocupantes episódios de violência que têm vindo a suceder no meio desportivo (o último dos quais noticiado no passado fim-de-semana)". Pedido que fora recusado esta tarde na Comissão Permanente de Educação, Desporto e Cultura.

Rui Caetano, líder parlamentar do PS, critica a atitude da maioria, que está “programada apenas para chumbar tudo o que venha da oposição, independentemente do seu teor e da sua importância".

"A violência no desporto é um problema gravíssimo que extravasa os recintos desportivos e que tem reflexos na sociedade”, alerta o deputado socialista, considerando preocupante que, com este chumbo da audição parlamentar, o "PSD ‘feche os olhos’ e esteja a desvalorizar e a branquear esta problemática".

Rui Caetano dá conta que a violência no desporto “passou de pontual a regular”, sendo uma calamidade crescente, quer na Região, quer no País, pelo que é "fundamental ouvir as várias entidades com responsabilidades no sector sobre se têm conhecimento e consciência dos factos, que medidas foram tomadas e se pretendem implementar no futuro e qual a estratégia a adoptar para combater e prevenir esses fenómenos".