O Museu Casa da Luz recebe, no dia 8 de Abril, pelas 17h30, a palestra 'Tsunamis na Ilha da Madeira?'.

O convidado da palestra é Rachid Omira, investigador do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e coordenador científico do Sistema Português de Alerta de Tsunamis.

A palestra está aberta ao público em geral, mas com inscrição obrigatória até ao dia 7 de Abril através dos números 291742502 e 962128231 ou do [email protected].