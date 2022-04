Torneio social de padel quer dar a 'Cada Criança uma Infância'

Decorreu ontem, dia 1 de Abril, a sessão solene que ditou o arranque oficial do 1.º torneio social 'Cada Criança uma Infância - Torneio de consciencialização contra os maus-tratos infantojuvenis', que pretende assinalar o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância internacionalmente celebrado em Abril.

O evento - organizado pela Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Cruz, em colaboração com o Padel Centro do Caniço - é apadrinhado por Fábio Leal, que tem a seu cargo toda a organização desportiva.

Este torneio, que nasce de uma iniciativa proposta pelas comissárias Raquel Teixeira e Mariusky Spínola, membros da comissão alargada, tem como principal objectivo "despertar a consciência da comunidade para a prevenção, promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens. Neste caso específico visa também "aproveitar a popularidade crescente da modalidade de padel como 'ferramenta' para divulgar os mesmos".

A competição conta com 72 elementos, num total de 36 equipas mistas, distribuídas pelos níveis 2, 3 e 4.

O valor da inscrição reverte na totalidade para a CPCJ de Santa Cruz, sob a forma de material preventivo para a criação de uma 'jogoteca', que pode ser utilizada na gestão de casos por parte das comissárias ou requisitada pelo Parque Escolar de Santa Cruz para dinamização em contexto de escola,

Este torneio constitui ainda uma forma fácil de divulgar a mensagem contra os maus-tratos na infância e na juventude dada a popularidade da modalidade e sua forte componente social, mas ainda, elucidar a população para o trabalho desenvolvido pela Comissão, não apenas no sentido interventivo e de capacitação das famílias, mas também, no seu importante papel na prevenção junto da comunidade.

De referir que no recinto do Padel Centro Caniço estarão expostos ao longo de todo o mês vários trabalhos realizados pelos alunos das escolas do município, naquele que compõe o 'Estendal dos Direitos'.

Na ocasião ouve também oportunidade para ouvir a história do Laço Azul, contada por uma das alunas da academia 'Arts Lab', que participou ainda num momento cultural de dança coreografado para o efeito.

Além dos vários parceiros que apoiaram esta iniciativa, o evento contou com a colaboração de dois alunos da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz do curso Profissional de Técnico de Turismo, Sara Silva e Tiago Camacho, bem como dos alunos do curso de desporto da Universidade da Madeira, Leonardo Costa e Francisco Gameiro.

Marcaram ainda presença no arranque do torneio o director regional do Desporto, David Gomes, da vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, e do presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira.