Estágio de Páscoa reúne duas dezenas de jovens atletas

Aproveitando a interrupção letiva de Páscoa, iniciou-se ontem (segunda-feira, 4 de abril) um estágio destinado aos jovens atletas integrados no Centro de Treino de Alto Rendimento (CTAR) da Associação de Ténis de Mesa da Madeira.

As sessões de treino decorrem até amanhã (quarta-feira, 6 de abril), no horário das 09h30 às 12h30, utilizando as instalações do Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo (Funchal).

Assim, são duas dezenas de jovens atletas que participam neste estágio, reunindo-se numa importante concentração de preparação para os Campeonatos Nacionais de Equipas Jovens 2021-2022, a serem realizados a 9 e 10 de abril, assim como de projeção dos próximos desafios da época desportiva.

Os trabalhos são coordenados pela equipa técnica do CTAR - Daniel Costa, Helder Melim, Ruben Canteiro e António Jorge Fernandes -, contando ainda com a importante colaboração de Miguel Silva, Maurício Santos e Duarte Mendonça, coadjuvados com parceiros de treino mais experientes.

O grupo de atletas é representante da Associação Desportiva do Caramanchão, Associação Desportiva Galomar, Clube Desportivo Escola B+S Santa Cruz, Clube Desportivo 1º de Maio, Clube Desportivo São Roque, Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol e Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha.

Esta concentração surge no seguimento do trabalho diário que este grupo de atletas desenvolve no CTAR Madeira, tentando aumentar o volume e carga de treino destes jovens atletas, que têm vindo a se apresentar na dimensão nacional com bons resultados.