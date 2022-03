Alberto João Jardim em palestra de 'Ideologias e participação política' na Francisco Franco

O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, será o orador convidado na palestra “A participação política e o significado das ideologias políticas na atualidade” , que se realiza amanhã, pelas 11h30, na Escola Secundária de Francisco Franco.

A organização da palestra considera que a Participação Política e as Ideologias Políticas são dois temas estruturantes do Programa da disciplina de Ciência Política, disciplina que este ano letivo é ministrada a duas turmas do curso de Ciências Socioeconómicas (12º 15 e 12º 16).