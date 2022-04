Projecto da 'Gonçalves Zarco' promove sessões de sensibilização sobre saúde mental

O projecto '+SaúdeGZarco', da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no âmbito das suas actividades, promoveu um conjunto de sessões de sensibilização sobre a 'Prevenção e Promoção da Saúde Mental'.

As sessões, destinadas a todos os alunos do Ensino Secundário, são dinamizadas pela Unidade de Psicologia do SESARAM em colaboração com o Serviço de Psicologia e Orientação da escola.

As primeiras sessões decorreram, no passado dia 5 de Abril, na biblioteca, estando previsto que as restantes ocorram, nos 7 e 21 de Abril.