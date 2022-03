Mais e melhor informação sobre Saúde une Ordem dos Psicólogos e Assembleia Legislativa

Foi esta manhã assinado um protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Ordem dos Psicólogos Portugueses com vista à promoção da literacia em Saúde.

Com o apoio do parlamento madeirense, os psicólogos vão promover um conjunto de palestras, conferências e debates que têm por objectivo dotar a população em geral dos conhecimentos básicos de saúde, que facilitem a adopção de comportamentos preventivos, em especial na área da Saúde Mental onde o auto-cuidado é muito importante.

O Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses explicou, durante a assinatura do acordo, que o objectivo é “fazer chegar a ciência psicológica às pessoas, através de conferências muito à volta dos desafios societais que vivemos neste momento”.

As conferências, abertas ao público e de entrada livre, vão acontecer no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, e “são um contributo para que possamos aproveitar melhor o conhecimento científico, vivendo melhor e com mais bem-estar”, aclarou Francisco Miranda Rodrigues.

A parceira entre a Ordem e a Assembleia Legislativa da Madeira vai ainda permitir reunir na Região os psicólogos da Madeira, dos Açores e das Canárias, na Conferência Atlântica prevista para o primeiro semestre do próximo ano. Antes disso, nos dias 3 e 4 de Novembro deste ano, acontece o Congresso Regional dos Psicólogos.

Presidente do Parlamento madeirense pede ajuda para afastar os jovens da droga

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para pedir o apoio e intervenção dos psicólogos na redução do problema da toxicodependência. “Sabemos que estas questões da crise económica, da pandemia e mais recentemente da guerra podem levar a maiores consumos de substâncias psicotrópicas, e há que ter aqui uma atitude curativa e preventiva, a nível das nossas escolas e junto dos nossos jovens”.

O Presidente do Parlamento madeirense mostrou-se preocupado com o problema da toxicodependência na Região. “Aqui os psicólogos podem e devem ter uma intervenção decisiva, quer a nível do tratamento quer a nível da prevenção”, reforçou.

José Manuel Rodrigues vincou que a parceria celebrada “insere-se no objectivo e no desígnio deste mandato de abrir o parlamento à sociedade civil”. Afirmou que numa época conturbada pela pandemia e pela guerra, que agravaram os “problemas sociais e de saúde mental”, este acordo “ganha ainda mais importância”. “Há um contributo decisivo, por parte dos psicólogos, tanto do ponto de vista do tratamento da doença mental, como nas atitudes preventivas, que é necessário tomar a nível dos cuidados primários de saúde”, reiterou.