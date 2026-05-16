Defesa neerlandês De Ligt operado e falha torneio

O futebolista neerlandês Matthijs De Ligt foi submetido a uma cirurgia às costas e ficará de fora do Mundial2026, que arranca no próximo mês nos Estados Unidos, no México e no Canadá, anunciou hoje o defesa.

"Depois de seis meses de tratamento e a trabalhar duro para voltar, a cirurgia foi a única opção que restava. Estou desiludido por não ter conseguido ajudar a equipa (...) e obviamente perder o Mundial", escreveu o defesa do Manchester United no Instagram.

O companheiro de equipa do internacional português Bruno Fernandes, que teve um início de época muito positivo e chegou a ser eleito jogador do mês de novembro no clube inglês, sofreu então uma lesão lombar que o impediu de voltar a competir.

A intervenção cirúrgica já foi realizada e o internacional neerlandês iniciará agora o processo de reabilitação, com o objetivo de regressar aos 'red devils' no arranque da próxima temporada.

A ausência de De Ligt representa a segunda baixa de peso para a seleção de Ronald Koeman, depois de Xavi Simons, do Tottenham, ter sido igualmente afastado do Campeonato do Mundo devido a um problema no joelho.

No Mundial2026, os Países Baixos vão disputar o Grupo F com Japão, Suécia e Tunísia.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que conta com Portugal, vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, e pela primeira vez por 48 seleções.