Dia do Doente com AVC deu mote para acção de sensibilização

Os alunos do 9.º ano da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva participaram, hoje, numa acção de sensibilização referente ao Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral, que hoje se celebrou.

Duarte Noronha, diretor da Unidade do AVC, e a enfermeira chefe Arlina Oliveira abordaram a plateia sobre a importância de identificar os sintomas de um AVC e alertar para os factores de risco, como "boca ao lado, dificuldade em falar, falta de força num braço e/ou perna, alterações da visão, dor de cabeça intensa, desequilíbrio, deverão ser activados rapidamente os meios de emergência.".

"Na conferência, os profissionais de saúde abordaram, ainda, a activação da via verde do AVC extra-hospitalar e intra-hospitalar, a reabilitação e a prevenção secundária", refere nota da tutela.

A Unidade de AVC, foi oficialmente inaugurada no dia 9 de Julho de 2009 "e representa uma referência para os tratamentos mais actualizados da doença cerebrovascular na Região Autónoma da Madeira".

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, marcou presença na conferência e destacou o papel dos profissionais de saúde afetos à Unidade do AVC e a importante Via Verde do AVC existente no SESARAM desde 2008. Nesta conferência participaram outros profissionais da Unidade do AVC, Tânia Gonçalves, assistente social, Joel Pereira e Paula Nascimentos, ambos enfermeiros de reabilitação.