Dupla Ricardo Gonçalves/Daniel Capelo falha Rali de São Vicente

A dupla Ricardo Gonçaves/Daniel Capelo, que iria fazer a sua estreia no Rali de São Vicente com o Ford Fiesta R2T, já não vão participar na prova, uma vez que o tanque de combustível do veículo não será entregue a tempo da competição, que se inicia esta noite.

“Esta não é naturalmente a notícia que queríamos dar, no dia que antecede o arranque do Campeonato da Madeira de Ralis de 2022, em que estreávamos o Ford Fiesta R2T e para o qual tantos esforços e empenho foram empregues. Infelizmente, não iremos conseguir alinhar na prova, dado que um componente crucial da viatura, no caso, o tanque de combustível, que foi remetido ao fabricante para revalidação da sua certificação de utilização, por motivos de logística da sua entrega, não nos será entregue a tempo da competição, impedindo-nos de alinhar”.

Apesar do impedimento desportivo, que deixa a equipa “naturalmente desiludida”, a dupla irá manter todo o seu programa social, levando a cabo, esta manhã, na Escola EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura, a actividade “Rali vai à Escola” que abrangerá 72 crianças.