Professores e alunos da Gonçalves Zarco estão na Bulgária

No âmbito do programa Erasmus+, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco está a desenvolver vários projetos de cooperação para a inovação e partilha de boas práticas, KA2.

Assim, duas professoras e cinco alunos encontram-se na Bulgária, juntamente com parceiros da Croácia, Itália, Turquia e Roménia a propósito do projeto “Heritage on Stage”, em que desenvolvem o tema das tradições e costumes, em especial das danças e cantigas típicas de cada país, promovendo a riqueza cultural das referidas nações.

A participação nestas atividades exige longas viagens de avião e de outros meios de transporte e grande disponibilidade dos professores e alunos que vêm na troca de experiências, nas boas práticas e na dinamização da cidadania as grandes motivações para participar nestes eventos inesquecíveis.

Neste momento, a Escola Básica e Secundária dinamiza outros três projetos na área dos diretos humanos, do ambiente e da relação entre a saúde mental e física que implicam cerca de dezasseis escolas de vários países e cerca de quatrocentos alunos diretamente envolvidos em mobilidades.