Especialistas apresentam no Luso estudos sobre impacto das florestas na saúde

Cerca de 40 especialistas de diferentes países vão marcar presença no Luso, Mealhada, em abril, num encontro onde serão revelados resultados de estudos que atestam os benefícios das florestas na saúde humana, disse hoje fonte da organização.

"Vamos ter vários especialistas, nacionais e internacionais, que vão apresentar estudos que têm feito, ao longo dos anos, sobre a prática da terapia da floresta e dos banhos de bosque. Há já um conjunto alargado de estudos que documentam os benefícios do tempo passado na natureza para combater problemas de saúde mental, como a ansiedade, a depressão e o stress", revelou o coordenador da DESTINATURE -- Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza.

O Luso e a Mata Nacional do Bussaco, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro, vão ser palco do IV Congresso Internacional - Floresta e Potencial para a Saúde, que se realiza de 06 a 09 de abril.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Vasco sublinhou que este evento tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre o potencial da floresta como recurso terapêutico facilitador da saúde e bem-estar.

"Pretendemos colocar na agenda do desenvolvimento para a Região Centro, para os próximos anos, a questão do capital natural e do capital da floresta, na construção de soluções para quadros de problemas de saúde mental, que a pandemia veio agravar", acrescentou.

A abordagem científica à natureza e a sua ligação ao turismo de saúde e bem-estar será transversal aos cerca de 40 especialistas provenientes da Coreia, Áustria, Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Lituânia e Alemanha.

De acordo com o coordenador da DESTINATURE, no encontro de quatro dias será apresentada documentação de casos específicos, em que foram estudados grupos-alvo e avaliados os efeitos das práticas terapêuticas da natureza sobre patologias como a ansiedade, a depressão ou o stress.

"Do lado português vai haver a apresentação de um estudo que relaciona a natureza com o tratamento de distúrbios de atenção e hiperatividade nos mais jovens, bem como um conjunto de apresentações sobre a dimensão das florestas terapêuticas no centro da Europa", destacou.

Será partilhada a realidade da Escócia, onde o Serviço Nacional de Saúde "já prescreve as caminhadas na natureza como prática terapêutica", enquanto da Eslovénia e de Itália chegarão estudos que "relacionam o potencial turístico deste conjunto de práticas".

"Do Reino Unido será apresentado, pela Universidade de Derby, um estudo sobre o efeito da natureza sobre a saúde mental dos mais jovens. É um público que, ao que tudo indica, nos próximos anos terá a necessidade de soluções desta natureza, muito por causa do condicionamento dos últimos dois anos de confinamento", sustentou.

À Lusa, Miguel Vasco disse ainda que conta ter cerca de centena e meia de inscritos nos trabalhos do congresso, a realizar no Grande Hotel de Luso.

Os trabalhos incluem ainda oficinas práticas a realizar em imersão na natureza em plena Mata do Bussaco, explorando o seu potencial pioneiro para o desenvolvimento destas práticas terapêuticas.

O IV Congresso Internacional - Floresta e Potencial para a Saúde é promovido pela DESTINATURE -- Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, com o apoio do Município da Mealhada, do Turismo Centro de Portugal, da Fundação Mata do Bussaco e do Grande Hotel de Luso.

Enquadrada na Estrate´gia de Eficiência Colectiva PROVERE iNature - Turismo Sustenta´vel em A´reas Classificadas, é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), atrave´s do CENTRO 2020, do Portugal 2020 e da Unia~o Europeia.