Machico recebe segundo seminário de Educação

A cidade de Machico recebe nos dias 20 e 21de Maio o segundo seminário de Educação.

A realização do Seminário de Educação acontece no seguimento do seminário anterior dedicado à educação para a cidadania e o empreendedorismo.

A temática agora eleita "Educação e Comunidade" reveste-se de especial interesse para a comunidade educativa e para o município enquanto parceiro educativo, no quadro da promoção do projeto educativo municipal e, porque é do interesse coletivo a promoção de um espaço de debate e reflexão sobre a educação formal e não formal, pelas suas ligações à comunidade através de um conjunto de projetos de desenvolvimento sociocultural e da intervenção dos atores educativos no território municipal.