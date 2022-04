Registo gratuito na Madeira para animais de companhia vindos da Ucrânia

A identificação electrónica, registo, vacinação antirrábica e a titulação de anticorpos da raiva dos animais de companhia provenientes da Ucrânia será feita de forma gratuita na Madeira.

Este procedimento será possível graças a um entendimento entre a Direção Regional de Agricultura, juntamente com todos os Centros de Atendimento Médico Veterinários da Região Autónoma da Madeira, o Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o Sistema de Informação de Animais de Companhia, a Comércio de Medicamentos e Produtos Veterinários, a Campifarma e a ZOETIS, sob vigilância clínica por parte dos Serviços Veterinários da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária.

A implementação desta medida deve-se ao facto de, em termos nacionais, estarem a ser admitidas as entradas de animais de companhia em Portugal, sem que se verifique o cumprimento de todos os requisitos legalmente exigíveis.

"Refira-se também que, aquando da realização dos controlos no Ponto de Entrada dos Viajantes, os animais (cães e gatos) serão mantidos em quarentena domiciliária sob supervisão oficial, desde a sua chegada até à conclusão de todo o processo de regularização dos mesmos, ou seja, até cumprirem com os todos requisitos", refere nota da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

“Só com a estreita colaboração e o espírito solidário de todas as entidades intervenientes é que foi possível implementar um procedimento aplicável aos animais em questão e contribuir para a preservação do estatuto sanitário da nossa Região, e, por conseguinte, do nosso País, relativamente à raiva, de forma gratuita, ajudando assim os cidadãos ucranianos detentores de animais de companhia vítimas deste conflito”, explica a directora de serviços de Alimentação e Veterinária, Filipa Delgado.