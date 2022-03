JSD Machico afirma que "causa animal continua a ser uma prioridade"

A JSD Machico entregou cerca de meia centena de bens alimentares para animais ao Abrigo Municipal de Machico. Estes bens foram recolhidos ao longo do mês de Março, numa iniciativa "que mobilizou a sociedade civil e que contou com a intervenção direta de alguns empresários do concelho, nomeadamente na facilitação dos locais de angariação dos bens recolhidos e agora entregues, teve como intenção alertar a comunidade local para os problemas com o bem-estar animal".

“Para que se tenha um desenvolvimento sustentável, é fundamental que as governações autárquicas atendam às questões relacionadas com a causa animal, desde aos programas, à estrutura ou aos funcionários”, afirmou André Pão, líder da estrutura concelhia da JSD e deputado à Assembleia Municipal de Machico.

Os jovens social-democratas realizaram uma visita a esta estrutura e auscultaram as preocupações e anseios de quem lá trabalha deixando a garantia que “em sede própria” a estrutura de juventude fará ouvir as preocupações daqueles que dedicam a sua vida a esta causa. “Atendendo às alterações relativamente recentes ao Código Penal, em matéria de maus-tratos aos animais, é fundamental que as pessoas compreendam a necessidade do bem-estar animal como elemento essencial para o desenvolvimento integrado das nossas freguesias e concelhos e, num segundo momento, compreendam que essas respostas são públicas, mas sobretudo, também da iniciativa de cada cidadão/família na preservação do meio ambiente”, afirmou.

O jovem machiquense, questiona ainda a estratégia do executivo camarário, ao direccionar dezenas de milhares de euros na criação de um parque para cães no sítio da Graça, ao invés de construir um Canil Municipal que substituiria o atual Abrigo Municipal, que é uma estrutura temporária.

"São iniciativas como esta que demonstram que para nós a causa animal é uma prioridade não só no Município de Machico, mas também num quadro regional” salientando que, em virtude do conhecimento adquirido com a visita ao terreno, “há uma quadro de temáticas que merecerão reflexão e poderão concretizar-se, eventualmente, em propostas a apresentar aos órgãos locais de Machico” salientando que o papel de uma juventude “ativa e unida pelo futuro é visitar as instituições, auscultar os seus problemas e apresentar, de forma responsável, e nos locais próprios contributos que melhorem a vida coletiva” concluiu assim o líder da JSD Machico.