Semana da Interculturalidade promovida no Porto Moniz

O Município de Porto Moniz participa, esta semana, com uma instalação de uma exposição junto ao Aquário da Madeira, na iniciativa “Street Art”, iniciativa através da qual a EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza assinala a Semana da Interculturalidade.



A autarquia portomonizense associa-se, desta forma, ao núcleo da Madeira da EAPN Portugal, no âmbito da Semana da Interculturalidade, que de acordo com aquela organização tem por objetivo mostrar que a interculturalidade é, também, uma excelente forma de combater a exclusão social, prezando valores como respeito; solidariedade; igualdade; cidadania; não discriminação pela aparência, etnia, género ou nacionalidade; democracia na educação e direitos humanos.



O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz entende que os valores transversais a esta iniciativa promovida pela Rede Europeia Anti-Pobreza merecem a participação da edilidade a que preside, uma vez que “a interculturalidade é, num mundo cada vez mais globalizado, uma realidade no dia-a-dia dos nossos munícipes, ou não fosse o concelho de Porto Moniz um concelho que recebe milhares de turistas, diariamente, provenientes dos quatro cantos do mundo, e que conta ainda com um número considerável de emigrantes espalhados pela diáspora”.



Existe no concelho de Porto Moniz, de acordo com a autarquia, uma comunidade luso-venezuelana que está perfeitamente integrada nas vivências do concelho, e essa integração deveu-se não apenas à hospitalidade da população do Porto Moniz, mas também a uma série de iniciativas promovidas pela edilidade que serviram para melhor integrar aqueles que escolheram o Porto Moniz para viver, como foi o programa municipal “Porto Moniz Integra +”, em que a autarquia disponibilizou gratuitamente, numa primeira fase, aulas gratuitas de Português às comunidades lusodescendentes que residem no concelho, enquanto uma segunda fase do programa disponibilizou aulas de Línguas Estrangeiras (Inglês-Iniciação).



Para Emanuel Câmara, além da importância que o ‘saber receber’ comporta na integração de pessoas provenientes de outras etnias ou culturas, é importante estabelecer o incremento não apenas das competências linguísticas, mas também de âmbito cultural e social, numa interação entre os munícipes oriundos de países de emigração e a restante população.



A participação na iniciativa “Street Art” resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Porto Moniz e a Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz e está patente de 04 a 10 de abril, na Vila de Porto Moniz.