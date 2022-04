PAN dá 'aval' à dignidade com que são tratados os animais no 'canil' de São Vicente

O partido Pessoas-Animais-Natureza visitou o denominado canil de São Vicente e conclui que apesar de ser um espaço adaptado para acolher os animais abandonados, estes são bem tratados, alimentados e com água, além de acompanhamento veterinário, dando assim aval à situação transitória do local.

Após visitarem o o armazém 'canil' de São Vicente, espaço criado pela autarquia na falta de um verdadeiro canil, a coordenadora da protecção dos direitos dos Animais do PAN-Madeira, Sofia Nóbrega, e o porta-voz regional Joaquim José Sousa, vêm a público apresentar o que concluíram.

"Depois de tudo o que tem sido dito, feito e ameaçado, em relação ao armazém 'canil' de São Vicente, o PAN foi ao local verificar o que realmente se passa", justificam. "Antes de mais nada, ficámos a saber que o espaço não se trata de um canil, e sim de um espaço adaptado para ajudar animais. Constatámos também que os animais que lá se encontram estão bem tratados, dentro das possibilidades que existem, visto que não é um espaço realmente preparado para animais. No entanto, dormem protegidos da chuva e frio, têm acesso a comida e água fresca diariamente, e são acompanhados por uma veterinária, a qual todos os dias solta os animais no local, onde tem um pequeno pátio para correrem e brincarem livremente".

Além disso, frisam, "soubemos igualmente que em parceria com a Associação 'Friends Of 4 Patinhas-São Vicente', eles costumam ser adoptados por famílias responsáveis. Assim, podemos afiançar a todas as pessoas que leram e interpretaram as notícias que têm sido publicadas sobre este assunto, de forma negativa, que revejam bem quem escreve e com que finalidade e, se as dúvidas continuarem, que visitem o local e ofereçam ajuda e o apoio necessário para melhorar. Dizer mal sem conhecimento verdadeiro de causa é muito fácil", acusam.

Depois de esclarecem este assunto, apontam ao Provedor do Animal. "O PAN-Madeira pergunta ao Sr. Provedor dos Animais Regional, a razão pela qual não se dirigiu ao local, assim como questionamos também, o porquê do canil intermunicipal, que seria suposto ser construído no Porto Moniz para dar apoio aos animais do norte da ilha, nunca ter saído do papel, ao contrário do cargo do próprio Provedor dos Animais do… 'Computador'?", ironizam. "A não ser que o Provedor do Animal não tenha nem interesse nem preocupação suficiente para resolver esta situação".

Mais, "lamentamos que o mesmo entenda que não é necessário acompanhar, verificar 'in loco' nos diferentes locais a situação dos animais, bastando uns telefonemas e outros tantos e-mails para cumprir o seu expediente". E acrescentam: "Entende o PAN-Madeira que tendo em conta as necessidades de que os animais realmente precisam, precisamos de um Provedor que saia do gabinete e vá ao terreno, justificar o faustoso salário e resolver os problemas (muitos) que os animais enfrentam na nossa região."

Voltando ao caso do canil, "acrescentamos também que, verificada a situação, as pessoas do armazém 'canil', estão a trabalhar para garantir o melhor para os animais que lá estão, e que já têm parceria com a Associação 'Friends Of 4 Patinhas-São Vicente', que os ajuda e faz um excelente trabalho. Senhor João Freitas, como Provedor do Animal, na nossa humilde opinião, não é ético da sua parte tentar forçar parcerias com a 'Associação Ajuda Alimentar Cães', dado que existem outras associações. Como Provedor deveria ser imparcial, mostrando as diversas associações competentes que existem na ilha. Mas o PAN também sabe que nem todas as associações concordam com os seus métodos de trabalho, daí só referir essa associação que sabemos é da sua preferência", acusam.

Por fim, "o PAN agradece a forma como fomos recebidos no local e, reafirmamos que iremos continuar atentos e a procurar ajudar todos da melhor maneira que nos for possível", prometem.