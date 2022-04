Madeira com menos doentes internados na área covid

A Madeira tinha, ontem, menos seis doentes infectados com covid-19 internados nas áreas destinadas a esta doença no Hospital Dr. Nélio Mendonça, quando comparado com os números do último domingo.

Esta segunda-feira estavam hospitalizadas 76 pessoas com infecção por SARS-CoV-2, três das quais nos Cuidados Intensivos.

De acordo com o 'Boletim Internamento' disponibilizado hoje pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), reportando-se ao dia de ontem, 60 destas pessoas tem mais de 65 anos, 14 tem entre 18 e 65 anos, havendo também duas menores de idade (mais uma do que no dia anterior).

19 destes doentes não têm qualquer dose da vacina contra a covid-19, enquanto 25 tem a vacinação inicial completa e 32 já tem, inclusive, a dose de reforço. As três pessoas internadas nos Cuidados Intensivos já estão vacinadas.

Neste momento, a Madeira soma 242 óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia.