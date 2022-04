IPMA lança aviso amarelo para a precipitação

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de emitir um aviso amarelo para a precipitação, em vigor entre as 12 e as 21 horas do próximo domingo, dia 3 de Abril, em toda a Região Autónoma da Madeira.

Segundo o IPMA esperam-se, nestas nove horas, períodos de chuva, por vezes forte. Já na manhã de hoje o delegado regional do Instituto, Victor Prior tinha avançado ao DIÁRIO que a famosa expressão ‘em Abril, águas mil’ se encaixa na perfeição na previsão do estado do tempo para este fim-de-semana.