Estudo encontra 'buraco' de 30 milhões de euros nas contas da CMF

Um estudo técnico apurou custos não contabilizados pelo anterior executivo municipal de cerca de 30 milhões de euros nas contas da Câmara Municipal do Funchal. O apuramento de responsabilidades financeiras terá reflexos na Conta de Gerência de 2021 que será discutida no município, a partir desta semana. O tema faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página ilustra o incêndio que, ontem à noite, destruiu completamente o principal armazém do grupo 'Jerónimo Martins' na Madeira, situado em São Martinho. O abastecimento das lojas Pingo Doce será inevitavelmente afectado.

Outra notícia com chamada à primeira primeira página diz respeito à vitória de Miguel Nunes no Rali de São Vicente, a primeira prova do Campeonato da Madeira. Os seus principais adversários, Alexandre Camacho e Pedro Paixão, foram forçados a abandonar.

Nesta edição fica-se também a saber que o Governo Regional apoiou a compra de mais de 650 veículos no âmbito do programa de incentivo à mobilidade eléctrica, o qual será reforçado com 1,3 milhões de euros até final do ano.

Por fim, referência para os alertas de Paulo Pelixo, psicólogo e director técnico da Associação para o Planeamento da Família, que diz que os pais têm papel fundamental no ensino e que “uma em cinco crianças é vítima de abuso sexual”.