Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022 distingue Madeira

Pelo 5.º ano consecutivo, foi reconhecido e premiado o que de melhor os arquipélagos dos Açores e da Madeira têm para dar através do Prémio Cinco Estrelas Regiões. A beleza e riqueza dos destinos portugueses, a qualidade e a excelência das atracções turísticas, bem como os negócios locais estiveram em destaque com 21 vencedores nas ilhas mais admiradas do país.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões procura valorizar e dar a conhecer o melhor de cada uma das regiões portuguesas ao nível da gastronomia, recursos naturais, tradicionais festas, monumentos e património, entre várias outras categorias. São igualmente reconhecidos os negócios locais que se diferenciam pela sua qualidade.

O famoso galardão baseia-se no conceito e metodologia de avaliação do Prémio Cinco Estrelas e envolveu este ano a participação de 425.000 consumidores portugueses, tendo sido distinguidos 114 ícones regionais e 112 marcas em todo o país.

Vencedores do Prémio Cinco estrelas Regiões na Madeira

Produtos Tradicionais Portugueses: Banana da Madeira;

Doçaria Regional: Bolo de Mel;

Cozinha Tradicional Portuguesa: Bolo do Caco;

Festas / Feiras / Romarias: Festa da Flor;

Museus: Museu CR7;

Praias: Praia de Porto Santo;

Vinhos: Vinho da Madeira;

Artesanato: Bordados da Madeira;

Centros Comerciais: Forum Madeira;

Clínicas Médicas: Madeira Medical Center;

Lojas de Produtos Naturais: Bioforma;

Turismo-Aventura: Madeira Adventure Kingdom;