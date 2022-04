Caiu granizo nos picos da Madeira com a temperatura a descer até -2 no Areeiro

As temperaturas desceram abaixo de zero nos picos mais altos da ilha onde o gelo foi nota dominante durante toda a madrugada desta terça-feira.

A temperatura extrema atingiu os mínimos no Pico do Areeiro, onde o termómetro tocou os -2 graus às 5h10 da manhã, de acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No Pico do Areeiro, os termómetros mantêm-se no negativo desde a meia-noite: a máxima atingida não foi além dos -0,8 graus.

Foi também no Pico do Areeiro onde mais choveu durante esta noite. A precipitação registada atingiu os 20,1 mm desde a meia-noite e fez-se sob a forma de granizo, pintando de branco as terras altas, entre o muito nevoeiro que veda o avistamento da deslumbrante paisagem.

O gelo nos picos mais altos associado à circunstância do vento moderado do quadrante norte explicam a sensação de frio gélido sentido na região do Funchal, como que alguém se tivesse esquecido da porta do frigorífico aberta.

Também na Bica da Cana e no Chão do Areeiro, os termómetros desceram até aos zero, com as máximas a não irem além dos 1,6 e 0,8 respectivamente.

Apesar de gelada, a madrugada desta terça-feira não foi a mais fria do ano. A 14 de Março último, os termómetros marcaram -3,3 graus (estimativa do Observatório do IPMA), mantendo-se a temperatura abaixo de zero até 22 de Março, permitindo a conservação do manto branco durante uma semana.

Foi o último nevão a pintar de branco a paisagem até cotas mais baixas da ilha, entre o perímetro florestal e a malha urbana, surpreendendo muitos dos habitantes que saíam de casa para trabalhar.