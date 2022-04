Chuva, vento, frio e possibilidade de neve

A famosa expressão ‘em Abril, águas mil’ encaixa na perfeição na previsão do estado do tempo que deverá fazer-se sentir a partir do fim do dia de amanhã, sábado, mas sobretudo durante o dia de domingo, “em especial durante a tarde”, acentua Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. O meteorologista que já havia dado conta no início da semana que este seria mais um domingo de chuva, reforça agora que “associado à aproximação e passagem de depressão frontal de actividade moderada, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes, acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde de domingo”.

Revela agora que os dias seguintes serão mais frios ao ponto de poder voltar a nevar nas regiões montanhosas.

“As temperaturas mínimas e máximas deverão baixar 2 a 4 °C, nos dias 4 (segunda-feira) a 6 (quarta-feira), sendo que os aguaceiros poderão ser de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira”, anuncia. Acrescenta que a manterem-se os indicadores que sustentam a previsão meteorológica do IPMA, “no dia mais frio (terça-feira), poderá nevar a cotas mais baixas, mas acima dos 1600 m”, ou seja, tal só deverá ocorrer na zona do Areeiro e Pico Ruivo.

De resto o mês de Abril começa pouco primaveril também no que diz respeito às temperaturas do ar. O dia mais frio em previsão, o dia 5 (terça-feira) “a temperatura mínima prevista para o Funchal é 12 °C”. E as máximas até meados da próxima semana poderão nem chegar aos 20 ºC.

Outro factor climático relevante é o vento, que vai soprar forte nos próximos três dias, com rajadas de até 80 km/h.

“Nos dias 3 a 5 (domingo a terça-feira) o vento será temporariamente moderado a forte, em geral de norte, com rajadas da ordem dos 80 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da Ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo”.

Também o mar vai engrossar. A agitação marítima deverá atingir o pico esta segunda-feira com “ondas de norte com 3 a 4 m na costa norte da Madeira e de oeste com 2 m, na costa sul”, concretiza.