Grande incêndio no armazém do Pingo Doce em São Martinho

Um incêndio de grandes proporções decorre, neste momento, no armazém do Pingo Doce, em São Martinho. As chamas começaram a ser combatidas por três corporações - Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros de Câmara de Lobos. Posteriormente os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados para reforçar meios. Mais de 30 bombeiros e mais de 10 viaturas estão empenhados no combate ao fogo.

O incêndio gerou muito fumo, que se eleva a centenas de metros e é visível em todo o Funchal. Escutaram-se também explosões, muito possivelmente originados pelos muitos equipamentos existentes no armazém.

Entretanto, a PSP criou um perímetro de segurança, para afastar as muitas pessoas que se deslocaram para a zona.