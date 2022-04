Prolongado aviso de agitação marítima forte e cancelado aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte, até às 18h00 de amanhã, e cancelou o aviso de vento forte.

O vento será do quadrante N fresco a muito fresco, tornando-se moderado a fresco no final.

Na costa Norte as ondas serão do quadrante N com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros. na costa Sul as ondas serão de W/SW com 1 a 1,5 metros.

A visibilidade será boa.