Trânsito moderado esta terça-feira nas estradas da Madeira

Esta terça-feira, há trânsito moderado nas estradas da Madeira.

A zona onde se verifica mais trânsito é na via rápida, sobretudo na zona da Cancela e da Boa Nova em direcção ao Funchal.

No sentido ascendente, verifica-se algum fluxo de veículos na Ponte do Ribeiro Seco e no Túnel da Quinta da Palmeira (Sul).

Há também trânsito na descida da Ribeira de João Gomes até à Rua Visconde Anadia.

Tal como já vem sendo habitual, regista-se de igual forma um grande fluxo de veículos na Avenida do Mar, assim como junto ao teleférico e ao Mercado dos Lavradores.