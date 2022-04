Albuquerque ponderou avançar para a liderança do PSD nacional

O presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira, em entrevista à CNN Portugal, assumiu ter ponderado uma candidatura à liderança nacional do partido.

"Ponderei [avançar] mas, neste momento, o meu compromisso é com a Região Autónoma da Madeira. Assumi um compromisso de avançar para o meu último mandato, já no próximo ano", afirmou Miguel Albuquerque.

O líder do PSD-Madeira considera que o partido, ao nível nacional, atravessa uma fase muito complicada e nãos e revê nos candidatos já anunciados. Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva já apresentaram as candidaturas à sucessão de Rui Rio.

"Se for mais do mesmo não vale a pena", diz Albuquerque que considera que o PSD deve ser um partido "virado para o futuro" e para a geração com menos de 30 anos.

Sobre o Governo da República, reforça a intenção de "dialogar" com o primeiro-ministro e defende uma "agenda económica mobilizadora".

Questionado sobre a escolha de Paulo Cafôfo para secretário de Estado das Comunidades, sublinhou que essa é a "escolha do primeiro-ministro" e voltou a desejar "as melhores felicidades no desempenho das funções", como já tinha feito na tomada de posse.