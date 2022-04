Exposição 'Direitos Invioláveis' apela à paz e repudia a guerra

Foi hoje inaugurada, no átrio do edifício dos Paços do Concelho, uma exposição alusiva à guerra na Ucrânia. A mostra, intitulada 'Direitos Invioláveis', da autoria de Andreína de Canha, está patente ao público até 18 de Abril.

Tal como explicou a artista, esta mostra visa apelar à paz na Ucrânia, repudiar a guerra e sensibilizar as nações para o facto de “a guerra ser sinónimo de violações de direitos elementares”.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, que escreveu num dos quadros 'Peace Takes Love', qualificou esta exposição como mais um “pequeno gesto” que denota a solidariedade da Região para com o povo ucraniano.

Juntando todos estes gestos vamos marcando a diferença e, sobretudo. vamos apelando à consciência dos cidadãos para tornarmos uma vida bem diferente”. Pedro Calado

O autarca considerou que o povo ucraniano tem dado uma grande lição de perseverança, força, patriotismo, lealdade e união a todo o mundo, dada a sua capacidade de resistir de forma surpreendente à repressão perpetrada pela Rússia.

“Tem sido um ensinamento para toda a Europa”, vincou.

Pedro Calado lembrou que para além do “apoio muito grande” que o Governo Regional tem dado à comunidade que se encontra na região, a CMF tem também disponibilizado ajuda e, neste momento, está a trabalhar num programa para criar condições de arrendamento para pessoas que cheguem à Madeira e não tenham possibilidade de ter no imediato a sua casa.

"Nós estamos a fazer muita coisa dentro de aquilo que é possível fazer. Não conseguimos levar a Paz, mas conseguimos ajudar as pessoas que chegam à procura de paz a ter na região a sua residência. Nós estamos aqui disponíveis para incentivar a que comecem uma vida diferente”, defendeu.

A exposição é composta por duas obras: 'No War-Direitos Invioláveis ', realizada através da técnica mista, e 'Peace TakesLove', feita em acrílico, óleo e spray. A primeira obra é inspirada numa parede de uma cidade em guerra , onde uma mensagem é violada por disparos, acabando com a vida do artista que estava a escrever, deixando para trás o seu casaco banhado de sangue. Já a segunda tem a finalidade de transmitir uma mensagem de apoio para o povo da Ucrânia, onde as pessoas podem expressar através das palavras, o sentimento de solidariedade escritas na tela. Esta obra contempla uma mão que liberta a bandeira da Ucrânia, simbolizando a liberdade, a esperança e a solidariedade para com os ucranianos.