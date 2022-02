Projecto de ampliação do Arquivo e Biblioteca da Madeira será incluído no próximo quadro comunitário

A Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) inaugurou esta sexta-feira no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira uma nova exposição, iniciativa que foi seguida da comunicação 'Os arquivos ao serviço da genealogia - testemunho de um genealogista no mundo português', com o investigador convidado Jorge Forjaz.

Antes da cerimónia, o secretário regional de Turismo e Cultura revelou que há um projecto na DRABM que procura relacionar a fonte da genealogia com outros registos ligados à propriedade e agora mais recentemente à fotografia.

"Ou seja, dentro de muito pouco tempo teremos a possibilidade de fazer uma consulta e de obter rapidamente os dados da família, da propriedade e os dados da fotografia relacionados com determinada entidade ou pessoa. E isto é aquilo que costumo dizer que é a função deste Arquivo: que é tratar essa memória, transformando-a em conhecimento e acima de tudo permitindo o acesso à população em geral". Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Eduardo Jesus referiu-se ainda à presença de Jorge Forjaz no ABM.

Nós temos aqui a presença do dr. Jorge Forjaz que é uma personalidade incontornável no que diz respeito na área da genealogia. E esta casa tem tudo a ver com isso. É neste Arquivo e Biblioteca da Madeira que se guardam os registos que permitem essa mesma investigação. E é uma informação tão importante para satisfazer a curiosidade de qualquer um de nós relativamente à nossa família, como é importante para perceber como se constituíram as sociedades, como é que foi o processo de povoamento, até mesmo ao nível da investigação científica para perceber a relação entre as pessoas e o comportamento de determinadas doenças. É um manancial de informação que tem uma utilidade muito diversa e que este homem, é sem dúvida alguma, uma das personalidades de maior referência no que diz respeito à utilização e ao tratamento dessa informação e disponibilização para a sociedade em geral. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Paralelamente, conforme referido, foi inaugurada a mostra a 'Os Bettencourt Perestrelo de Vasconcelos: uma família e o seu arquivo':

Hoje aproveitamos para inaugurar também esta exposição onde nos encontramos que tem a ver também com esse trabalho de investigação na área da genealogia. Curiosamente não é só no aspecto que diga respeito aos residentes da Madeira, este arquivo é muito procurado pelos não-residentes, ou seja, os emigrantes ou as gerações que se seguiram àqueles que emigraram a partir da Madeira e do Porto Santo e que vêm aqui beber as suas origens. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Esta exposição apresenta o arquivo da família Bettencourt Perestrelo de Vasconcelos, com mais de 300 documentos (séculos XVII a XX), datados na sua maioria do Antigo Regime e do Liberalismo e amplifica a informação sobre os Perestrelos madeirenses.

São também integrados documentos de outros fundos e instituições, que apontam outros rumos de pesquisa para a área da Genealogia e História das Famílias. Ficará disponível uma versão digital da exposição na página institucional do ABM, permitindo a consulta virtual dos conteúdos e de algumas informações complementares a esta temática.

Na mesma ocasião disponibilizou-se na plataforma de pesquisa de arquivo o novo instrumento descritivo relativo ao arquivo da família Bettencourt Perestrelo de Vasconcelos em https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=59207.

Ampliação do Arquivo está a ser preparada

Entretanto, Eduardo Jesus referiu-se à anunciada ampliação do Arquivo e Biblioteca da Madeira, algo anunciado anteriormente pelo presidente do Governo Regional, sendo que o secretário da Cultura revelou mais umas informações.

A decisão de ampliação deste Arquivo foi tomada já pelo senhor presidente do Governo comunicada numa visita feita a esta casa e neste momento está a ser preparada em termos de projecto para incluir no próximo quadro comunitário uma vez que a capacidade instalada nesta casa revela essa necessidade, de ter mais espaço para mais arquivo e para a preservação da incorporação de cada vez mais documentos que chegam até aqui, quer sejam privados ou mesmo do espaço público. Eduardo Jesus

Já o conferencista Jorge Forjaz falou sobre a sua experiência na genealogia, que começou aos 17 anos. Actualmente tem 77 anos.

Aproveitou para falar da importância do Arquivo, sobretudo para os investigadores e curiosos.

Terminou a sua intervenção com um excerto de um poema de Manuel Alegre sobre a memória.

Sobre o conferencista Jorge Forjaz

Licenciado em História (U. Porto), bibliotecário arquivista, assessor principal, na reforma, da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Foi o 1º director regional dos Assuntos Culturais dos Açores (1976-1984), director do Museu de Angra do Heroísmo (1984-1987), cofundador e director do Festival Internacional de Música dos Açores, secretário-geral do Festival Internacional de Música de Macau, conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Marrocos, sócio efectivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira, sócio de mérito da Academia Portuguesa da História, membro da Académie International de Généalogie, grande oficial da Ordem do Mérito.

Autor, entre outros trabalhos, das Famílias Macaenses, Os Luso-descendentes da Índia Portuguesa, Genealogias de São Tomé e Príncipe, Genealogias de Moçambique, Famílias Portuguesas de Ceuta, Mercês Honoríficas do Século XX (1900-1910), Mercês Honoríficas do Século XIX (1890-1899), Dart - uma família irlandesa nos Açores, Stockler – uma família hamburguesa em Portugal e Brasil e Genealogias das ilhas do Fogo e Brava e de Bissau; e co-autor (com António Ornelas Mendes) das Genealogias da Ilha Terceira, Genealogias das Quatro Ilhas e Tombo Heráldico dos Açores. Tem pronto para publicação a História Genealógica dos Presidentes da República Portuguesa (edição do Museu da Presidência da República).