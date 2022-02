Rui Barreto destaca “trabalho notável” da Startup Madeira na economia e projectos da Região

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, marcou presença, esta manhã, na apresentação do programa das celebrações dos 25 anos da Startup Madeira, que se realiza no dia 14 de Fevereiro, e destacou o papel que esta incubadora de mais de 500 empresas tem tido na criação de projectos na Região. “No dia dos namorados, vamos celebrar um feliz casamento, diria eu, de uma entidade pública da economia regional que tem feito um trabalho absolutamente notável na capacitação, na aceleração e no estímulo para que cada vez mais os empreendedores, criativos e pessoas que querem realizar sonhos e concretizar projectos possam o fazer”, disse, também acrescentando que a Startup Madeira tem sido determinante na aproximação da academia às empresas. “Que reconheçamos todos o trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento integral da formação, qualificação e da competitividade da nossa economia regional, que será cada vez mais preparada para os desafios do futuro, do conhecimento, da tecnologia e da robótica”, afirmou o governante.

Por sua vez, o CEO da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes, informou que a comemoração dos 25 anos da entidade “que já prestou apoio a mais de 30 mil pessoas na Madeira” vai contar com 24 oradores a debater um variado leque de temas, tais como o futuro da tecnologia, o mundo digital, o trabalho remoto, startups e investimentos e que, até ao momento, já foram recebidas mais de 400 inscrições para assistir à sessão que vai decorrer, pelas 8h45, no Savoy Palace.