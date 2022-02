Biblioteca Municipal do Funchal recebe 'Conversas com os Astros'

No próximo dia 18 de Fevereiro (sexta-feira), pelas 18 horas, decorre a quarta sessão do clube de leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, cujo tema é 'Conversas com os Astros'. Idalina Gouveia e Miguel Santos são os convidados desta conversa, moderada por Cláudia Sousa, que abordará a astrologia.

A astrologia está há muito tempo associada à emoção humana. Nos tempos antigos, os filósofos atribuíam os estados mentais flutuantes às fases oscilantes do ciclo lunar. No século XIII, a palavra 'lunático' era usada para descrever pessoas afetadas com 'insanidade periódica' dependente das mudanças da lua. Uma ideia que também foi transmitida através da literatura, com a lua a significar frequentemente paixão e emoção desenfreadas. Quem é que nunca teve a curiosidade de 'espreitar o seu signo'?

Os interessados em participar nesta actividade poderão inscrever-se através do correio electrónico: [email protected]

A iniciativa é dirigida a maiores de 15 anos e terá uma lotação de 10 participantes.