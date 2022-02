Arranca esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, o XVII Colóquio ‘Educação e Desenvolvimento Comunitário’ do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa). O evento em formato híbrido (presencial e ‘on-line’) tem lugar no Auditório da Reitoria da UMa e decorre entre hoje e amanhã.

A sessão de abertura conta com a presença do reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do Director do Centro de Investigação em Educação, Nuno Fraga, assim como com a co-presidente deste colóquio, Liliana Rodrigues.

Na ocasião, Liliana Rodrigues lançou o desafio ao Centro de Investigação em Educação para a criação de uma linha de investigação em Educação e Desenvolvimento Comunitário e solicitou o apoio por parte do Governo Regional.

A primeira conferencista da iniciativa científica é a Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, que abordará ‘O impacto da Política de Coesão no Desenvolvimento Regional’.

Às 10h45 segue-se a co-presidente do projecto, Jesus Maria Sousa, para falar sobre ‘O papel da educação no empoderamento da pessoa’.

As primeiras conferências serão moderadas por Carlos Nogueira Fino e Gorete Pereira, respectivamente.

O projecto, que integra cerca de meia centena de oradores regionais, nacionais e internacionais, pretende possibilitar “novas concepções de Educação, que extravasem os muros da escola, para o empoderamento das comunidades locais, sem perder de vista os processos de globalização, enfatizando os valores da cidadania, do desenvolvimento equilibrado, da coesão e inclusão sociais, tal como a prevenção de riscos face a vulnerabilidades ambientais, as mudanças climáticas, a proteção da biodiversidade e os impactos na saúde, procurando dar resposta às necessidades educacionais e comunitárias”, explicam as investigadoras e presidentes do evento Liliana Rodrigues e Jesus Maria Sousa.