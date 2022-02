Valor dos combustíveis da Região motiva protesto do JPP que critica Rui Barreto

O JPP manifestou esta sexta-feira o seu “firme protesto sobre a inadmissível escalada do preço dos combustíveis na Região e sobre consequente inércia do Governo nesta escalada”.

O vice-presidente do grupo parlamentar do JPP lembrou as palavras do secretário regional da Economia, Rui Barreto, há umas semanas, quando este referiu que o preço dos combustíveis iria baixar, uma vez que seria alterada a fórmula de cálculo dos valores máximos de venda.

“A verdade é que esta fórmula de Rui Barreto foi um mero paliativo e não resolveu os problemas de fundo desta situação que é de facto a estrutura dos impostos sobre os combustíveis e o resultado está à vista de todos” Rafael Nunes, vice-presidente do grupo parlamentar do JPP

“A fórmula mágica de Rui Barreto falhou em toda a linha e os madeirenses e porto-santenses continuam a ser dos portugueses que mais pagam pelos combustíveis”, diz o deputado, citado em comunicado do JPP.

“Contas feitas, são cerca de 50 milhões de euros que saíram dos bolsos dos madeirenses em 2021 face a 2020. E é necessário que se repita que este Governo Regional, desde que tomou posse em 2015, nunca conseguiu colmatar esta escalada nos valores dos preços dos combustíveis” Rafael Nunes, vice-presidente do grupo parlamentar do JPP

Entende que esta é uma situação que não pode ser justificada “com o contexto internacional e com o valor do barril”, pois, “o mesmo valor do barril faz repercute-se de forma diferente nos Açores e na Madeira”.

“Um açoriano paga menos 9 euros para encher um depósito a gasolina e menos 5 euros se for um depósito a gasóleo do que um madeirense. Isto é inadmissível e o JPP não pode admitir”. Rafael Nunes, vice-presidente do grupo parlamentar do JPP

Para o deputado, o Governo Regional da Madeira “continua a jogar areia para os olhos dos madeirenses, continua a dizer que não há margem para baixar o preço dos combustíveis, mas a verdade é que existe essa possibilidade”

Rafael Nunes lembrou que o JPP já propôs a redução do preço dos combustíveis, bem como do IVA, o que permitiria a baixa “do valor dos combustíveis bem como de outros produtos consumidos pelos madeirenses”, contudo “iniciativas que mereceram o chumbo da maioria parlamentar PSD/CDS”.

Recordou o agravamento do IVA para 22%, com a aplicação do Plano de Assistência Financeira que a Madeira teve de assumir, “situação que se mantém pela dívida astronómica deixada pelos sucessivos governos PSD na Região”.