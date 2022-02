Porto Santo Line cancela viagens do ‘Lobo Marinho’ para este sábado

As viagens do navio 'Lobo Marinho' previstas para este sábado, dia 19 de Fevereiro, serão canceladas "devido às más condições meteorológicas que impossibilitam a atracagem do navio, no porto do Porto Santo, e que põe em causa a segurança dos passageiros e do navio", informa a Porto Santo Line numa nota emitida

Por este motivo, explica que os passageiros podem alterar a sua passagem (que está isenta da respectiva taxa), nos balcões, através do número 291 210 300 (2ª a 6ª: 9h-12h30/14h-18h) ou do email para [email protected]

“Adicionalmente, em relação às viagens dos dias 20/02/2022 e 21/02/2022, continuamos a monitorizar as condições meteorológicas, tendo em conta que existe probabilidade de cancelamento”, adianta.