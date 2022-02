Câmara já alimentou cães que estavam à fome na Cancela

Após ter tomado conhecimento de que três cães se encontravam à fome na Cancela, depois do dono ter sido detido na passada segunda-feira, a Câmara Municipal de Santa Cruz entrou em contacto com o Comando Regional da PSP e a GNR Sepna para resolver a situação.

Ao DIÁRIO a autarquia explicou que foi contactada a Esquadra da PSP de Santa Cruz para acompanhar o mandatário do proprietário do estabelecimento e também advogado do processo na diligência de alimentar os cães e fornecer água.

Adiantou ainda que “o CRO de Santa Cruz na impossibilidade de os recolher forneceu a alimentação para estes”, sublinhando que a câmara não foi informada do desejo dos proprietários de entregar os animais ao Centro de Recolha Oficial.

Assim, “o mandatário informou que a chave do estabelecimento foi entregue aos filhos do proprietário hoje de tarde, após ter sido fornecida a alimentação e água aos mesmos, e sobre os quais recai a responsabilidade dos animais”.

Acrescentou ainda que a PSP não reportou quaisquer indícios de maus-tratos, mas sim de negligência com a falta de limpeza do local onde os animais se encontram, situação para a qual o mandatário já foi alertado.

“Os animais não sendo errantes a responsabilidade recai sobre os proprietários deste e seus descendentes”, concluiu.