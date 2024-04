PS debate soluções para a Educação

‘Educação: Caminhos de Futuro’ é o tema do debate que o PS-Madeira irá promover este sábado, 27 de Abril, e que visa, precisamente, discutir as soluções e estratégias para a Educação, setor que é determinante para o desenvolvimento e para o futuro da Região.

A iniciativa, que terá lugar pelas 10h30, no Castanheiro Boutique Hotel, contará com a intervenção do presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, terá como oradoras as deputadas Sancha de Campanella e Isabel Garcês, ficando a moderação a cargo do deputado Rui Caetano, que irá apresentar as medidas estruturantes e a visão estratégia do PS para a área da Educação.

O líder do PS-M e candidato à presidência do Governo Regional aponta a Educação como um pilar estratégico para o desenvolvimento da Região e para a capacitação e valorização dos madeirenses, considerando que “o futuro começa já hoje” e que as apostas nesta área não podem esperar.

Paulo Cafôfo salienta que o partido tem ideias muito claras e concretas para a melhoria do setor, assegurando que, se o PS for Governo na Região, irá garantir a gratuitidade das creches para todas as crianças, bem como dos manuais escolares e da alimentação para os alunos até ao 12.º ano. No âmbito do ensino superior, os socialistas comprometem-se com o fim das propinas para os estudantes madeirenses, bem como com o apoio ao alojamento para aqueles que se encontram deslocados. O apoio de três milhões de euros por ano à Universidade da Madeira, a criação de um Polo Universitário dedicado ao Turismo no Porto Santo e a implementação de um novo modelo de formação profissional são outras das soluções defendidas pelo PS.

Os socialistas não esquecem, igualmente, a valorização da carreira docente, sendo que, nesse sentido, garantem a vinculação de todos os professores com três anos de serviço, a eliminação das quotas para acesso aos 5.º e 7.º escalões e a negociação de novo modelo de avaliação, mais justo e dignificante.

O presidente do PS-M preconiza a construção de uma Escola verdadeiramente inclusiva, que não deixe ninguém para trás. “Com os professores, o pessoal não docente, os pais/encarregados de educação e a sociedade envolvente, numa linha de mútua cooperação, investiremos nas melhores estratégias pedagógicas e organizacionais que garantam o sucesso de todos e de cada um, independentemente das suas diversidades, necessidades e potencialidades”, remata